Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3. Antalya Diplomasi Forumunun açılışı törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Cumhurbaşkanlığı’ndan bir heyet, 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumunun açılış törenine katıldı.

Uluslararası bir dizi temaslar gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın heyetinde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal yer alıyor.

"Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen forumda küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka gibi birçok konu tartışılacak.