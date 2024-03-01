Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, CTP’li Belediye meclis üyeleri ve bir grup hayvan sever bugün Güzelyurt Belediyesi binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı ve “Sahipsiz köpekler bir eşya değil, candır” ifadelerini kullandı. Yapılan ortak açıklamayı CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir okurken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın basın mensupları ve çok değerli halkımız. Bir grup hayvan sever ile CTP Güzelyurt ilçesi ve Belediye Meclis üyeleri olarak bugün Güzelyurt Belediye binası önünde, Belediye Başkanı Sn. Mahmut Özçınar'a sesimizi duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. Sn. Özçınar'ın Hayvan Rehabilitasyon Merkezi diye adlandırdığı, tabelasında orada bulunan hayvanların Güzelyurt Belediyesi güvencesi ve koruması altındadır dediği yerde neler oluyor? Geçen ay tarafımıza gelen sayısız ihbarlar üzerine, Güzelyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi diye adlandırdığı yere konulan sahipsiz köpeklerin, söz konusu merkezden kayıp edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu bilginin tarafımıza gelmesi üzerine, defalarca Güzelyurt Belediye Başkanı Sn. Özçınar ile görüşme yapmaya çalıştık ve bu sahipsiz köpeklerin akıbeti ile ilgili bilgi almaya çalıştık. Ancak, aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen, Sn. Özçınar kelime oyunları ile “benim barınağım yok; rehabilitasyon merkezim var” diyerek, konuyu geçiştirmeye çalışmıştır. Yasal mevzuatımızda “hayvan rehabilitasyon merkezi” diye bir kavram olmadığını ve söz konusu yerin tabelasında “hayvan rehabilitasyon merkezi” yazmasına rağmen, orada iki seneden fazla bir süredir barınan köpekler bulunduğunu kendisine hatırlatırız. Dolayısıyla, Güzelyurt Belediye Başkanı’nın yapmış olduğu “barınak yok; rehabilitasyon merkezi var” söyleminin kendi içerisinde bir çelişki içerdiğini belirtir, kendisine tekrardan şu soruları sorarız:

1.Sn. Özçınar, “hayvan rehabilitasyon merkezi” diye adlandırdığınız ve oraya toplatıp, kayıp ettiğiniz köpekler nerededir?

2. Geçtiğimiz belediye seçimi zamanında, bir canın arkasına bir çöp gibi toplatıp attığınız köpekler henüz aklımızdayken, geçen ay toplattığınız köpeklere ne olduğunu çok merak ediyoruz.

Bu köpeklerin başlarına ne gelmiştir?

3.Keza, Hayvan Refah Yasası’na göre (13. Madde 2.fıkra, c bendi), mevzuata uygun barınak kurmak, belediyenin yükümlülüğü olmasına rağmen, yükümlülüğünüzü yerine getirmediğinizin farkında mısınız?

4.Akıbetini bilmediğimiz bu sokak köpeklerini düşündüğümüz zaman, geçmiş seçim dönemlerinde barınak yapma vaadinizi yerine getirmediğiniz için size teşekkür mü etmeliyiz?

5.Birçok belediye sokak köpeklerinin kısırlaştırma ve hastalık tedavisini kendi bütçesinden karşılarken, Güzelyurt’ta biz hayvan severler, kendi kısıtlı bütçelerimiz ile bu canların tedavilerini yaptırmaya çalışıyoruz. Bunun farkında mısınız?

Hepinizin bildiği üzere Güzelyurt Belediyesi’nin ilgili düzenlemeler gereğince yükümlülüklerini ihlal etmesi bir hayvan hakkı ihlalidir. Bununla birlikte, Belediye Başkanı’nın keyfi veya ilgili düzenlemelere aykırı bir şekilde sahipsiz köpekleri kayıp etmesi veya sorulan sorulara yeterli cevapları verememesi çok acı bir merhametsizlik örneğidir. Bu sahipsiz köpeklerin bir eşya değil, can olduğunu size hatırlatırız. Yasanın öngördüğü sebep olmaksızın ve gereken koşullara uyulmaksızın belediyenin sorumluluğu altındaki canları itlaf etmesinin yasak olduğunu eminiz biliyorsunuzdur. Son olarak şunu da belirtmek isteriz ki, belediye barınakları gibi veya Sn. Özçınar’ın ifadesi ile “rehabilitasyon merkezi” gibi sahipsiz hayvanların tutulduğu yerleri kontrol etmek ve Hayvan Refahı Yasası’na ve bu Yasa altında çıkarılan mevzuat kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemek, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi’nin görev, yetki ve sorumluluğundadır. Dolayısıyla, Sn. Özçınar’a bulunmuş olduğu pozisyondaki görev, yetki ve yükümlülüklerini hatırlatırken, kendi yükümlülüklerini ihmal edip, görevini yerine getirmeyen Veteriner Dairesi’ni de ivedilikle göreve çağırırız.”