Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Nükleer Tıp Derneği himayelerinde düzenlenen 36’ncı Ulusal Nükleer Tıp Kongresi’nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar Girne'de gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin nükleer tıp alanındaki en iyi doktorlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan toplantıda bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

Kıbrıs’ta yapılacak toplantılarda önemli konuların ele alınacağını ve tıptaki gelişmeler ile yeniliklerin görüşüleceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık alanında hizmet kalitesinin artırılması, tedavilere yön verilmesi ve hayat kurtarılması konusunda katkıda bulunulacağını ifade etti.

Doktorların genç yaşlardan itibaren hayat boyu süren eğitim aldığını dikkat çeken Tatar, kendisinin de bir doktor babası olduğuna işaret etti.

Tatar, doktorların teknolojideki gelişmeleri takip ederek, insanlara sağlıklı bir yaşam sunmak için çalıştığına vurgu yaptı.

Ülkede 600 bilim insanını görmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, kongrenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.