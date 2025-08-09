Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Beyaz Saray’da imzalanan ortak barış deklarasyonun bölgesel barış ve refaha güçlü bir zemin hazırlamasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonuna ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

"Can Azerbaycan ile Ermenistan, 8 Ağustos 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da 'Barışın ve Devletlerarası İlişkilerin Tesis Edilmesi'ne yönelik ortak deklarasyonu imzalamıştır” diyen Tatar, bu tarihi belgenin, yıllar süren çatışmaların ardından, karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı esasına dayalı yeni bir barış döneminin kapılarını araladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar “Deklarasyon, düşmanlıkların sona erdirilmesini, diplomatik ve ticari ilişkilerin başlatılmasını, halklar arasında güvenin tesisini ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesini öngörmektedir. Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı değerli dostum İlham Aliyev’i ve kardeş Azerbaycan halkını bu önemli adım dolayısıyla en içten duygularımla kutluyor, Ermenistan Başbakanını da bu süreçte gösterdiği iradeden dolayı selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Deklarasyonda yer alan 'Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu' projesi, Azerbaycan’ın ana karası ile Nahçıvan arasında engelsiz bağlantı kurulmasını sağlayacak, ulaşım, enerji ve iletişim altyapılarıyla bölgedeki ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracaktır. ABD’nin Azerbaycan’a yönelik yaptırımlarının kaldırılması da, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel ekonomi açısından yeni fırsatlar yaratacaktır.

Hiç kuşkusuz karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yürütülen iş birlikleri, barışın ve istikrarın uzun vadede korunmasının anahtarıdır.

Kıbrıs Türk halkının on yıllardır haksız ve hukuksuz şekilde maruz bırakıldığı izolasyon zulmü, iki taraf arasındaki statü eşitsizliğinin en açık sebebidir. Bu zulmün sonlandırılması ve egemen eşitlik ile eşit uluslararası statü temelinde iki devlet arasında kurulacak iş birlikleri, adil ve kalıcı çözümün gerçek zeminini oluşturur. Kıbrıs’ta iki taraf arasında ancak bu anlayışla yürütülecek bir süreç, geleceğe güven verecek ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve refahın önünü açacaktır. Kendi iradesine ve haklarına saygı duyulan, uluslararası alanda eşit statüye sahip bir Kıbrıs Türk tarafı, bölgesel güvenlik ve istikrarın vazgeçilmez unsurudur.

Can Azerbaycan’a, değerli dostum İlham Aliyev’e ve Ermenistan’a bu tarihi adım için bir kez daha tebriklerimi sunuyor, imzalanan Ortak Barış Deklarasyonunun bölgesel barış ve refaha güçlü bir zemin hazırlamasını diliyorum.”