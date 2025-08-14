Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belediye Başkanları Derneği Başkanı Yücel Atakara ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni bir oluşum olan derneğe yapacağı çalışmalarında başarılar diledi.

Yerel yönetim ve belediye hizmetleri hususunda donanımlı üyelerden oluşan derneğin, kurumsal hafıza bakımından da oldukça güçlü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, daha önce görev yapmış ve günümüzde de görevde bulunan bazı belediye başkanlarından oluşan derneğin, tecrübeler sayesinde, topluma fayda sağlayacak bir çok çalışmaya imza atılacağına inanç duyduğunu belirtti.

Donanımlı üyelerin bir çatı altında toplanmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, böylesi kurumsal hafızanın bir ihtiyaç ve değer olduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda, geçmişteki hizmetlerinden dolayı derneğin üyelerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarında başarılar diledi.