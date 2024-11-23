Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Varşova’da, Polonya Ticaret Odası Başkanı Marek Kłoczko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel’deki temaslarını tamamlamasının ardından Polonya’nın başkenti Varşova’ya geçti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Polonya Ticaret Odası’nda Marek Kłoczko ve beraberindeki heyetle görüşmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kłoczko’ya toplantıya katıldığı için teşekkür ederek, iş dünyası ve basın ile temaslarda bulunmak ve Kıbrıs’ta iki devletli çözüm vizyonunu anlatmak amacıyla Varşova’da bulunduğunu söyledi.

“Uluslararası toplumun, Kıbrıs Türklerine devam eden insanlık dışı izolasyonlara sona erdirmek için verdiği sözleri tutmamasına rağmen KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle gelişmeye devam etmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizin turizm, yükseköğretim ve tarım sektörlerinde başarılı gelişmeler elde ettiğini ve önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Polonya’nın kaliteli süt üretimiyle ünlü olduğunu duydum ve burada iki Kıbrıslı Türk girişimcinin kendi çiftliklerini kurarak hellim üretimi yapmaları beni çok gururlandırdı” diye konuştu.

Kłoczko da, Cumhurbaşkanı Tatar’a Polonya Ticaret Odası’nı ziyaret ettiği ve ülkedeki iş potansiyeli hakkında bilgi verdiği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşme sırasında, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik etti.