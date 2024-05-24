Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya'nın başkenti Canberra'da Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Avustralya'da saygı ile anıldığını vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Gelibolu seferinden 70 yıl sonra, 1985 yılında, Çanakkale yarım adasında bir bölgeye Anzak koyu ismi verildiğini kaydeden Tatar, buna müteakip Avustralya Hükümeti’nin de Atatürk Anıtının yapımına izin verildiğini anlattı.

Atatürk’ün 1934 yılında, Çanakkale'den ülkelerine dönmeyen Anzaklar için 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Anzak askerlerinin annelerine de hitap ederek, "Orada ölen askerlerin gözyaşlarınızı dindiriniz… Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır.” ifadelerini kullandığını hatırlatan Tatar, Avustralya'da bu sözlerin takdirle karşılandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya’nın başkenti Canberra’daki temaslarını tamamlayarak Sydney'e hareket etti. Tatar'a Avustralya ziyareti sırasında, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.