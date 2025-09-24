Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Eylül Cuma günü Birleşmiş Milletler’in (BM) 80'inci Genel Kurul toplantılarının düzenlendiği New York’ta olacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, aynı gün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, , 27 Eylül Cumartesi ise, Guterres’in evsahipliğinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile üçlü görüşmeye katılacak.

Çeşitli basın-yayın kuruluşlarına röportajlar verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın aynı gece New York’tan ayrılması ve 28 Eylül Pazar günü ülkeye dönmesi bekleniyor.