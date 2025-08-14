Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin genç nesiller tarafından iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, “Yok oluştan var olduk. Mücahitlerimizin mücadelesi ve Türkiye’nin müdahalesiyle özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kavuştuk” dedi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Tatar, yurt dışı programı nedeniyle 14 Ağustos Serdarlı ve bölge köylerinin kurtuluş günü törenine katılamayacağı için öncesinde Geçitkale–Serdarlı Belediyesi’ni ziyaret etti.

Tatar, 15 Temmuz 1974’teki faşist Yunan darbesinin ardından, 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı ile adada barış ve huzurun sağlandığını hatırlattı.

Tatar, harekât sonrası Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların yaşandığını belirterek, Serdarlı Sancağı’nın verdiği mücadele sayesinde bölge halkının bu felaketten kurtulduğunu vurguladı.

Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının Kıbrıs’taki güvenlik açısından hayati olduğunu ifade eden Tatar, olası bir anlaşmada bu güvencelerden vazgeçilmeyeceğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anlaşmanın bir parçası olacağını söyledi.

Geçitkale–Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ise Cumhurbaşkanı Tatar’ı böylesine anlamlı bir günde belediyede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.