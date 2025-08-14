Türkiye’de Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantıda alınan kararlar kapsamında korgeneral rütbesine terfi eden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Sebahattin Kılınç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) görevine devam edecek.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantılarının ardından 5 Ağustos’ta açıklanan terfi kararları 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
Tümgenerallikten korgeneralliğe terfi eden Sebahattin Kılınç, 2023 yılından bu yana Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunuyor.