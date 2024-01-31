Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geçitkale’de aşırı yağış sonucu evlerini su basan iki aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ni de ziyaret ederek bölgede yaşanan olumsuzluklar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geçitkale Serdarlı Belediyesini ziyarette yaptığı konuşmada, 3 gündür devam eden yağmurlar nedeniyle Geçitkale’de de sıkıntılar yaşandığını duyduğunu, bu nedenle bölgeyi ziyaret etmek istediğini belirtti.

Tatar, ülkede kurak giden bir dönemin ardından çiftçinin, hayvancının yüzünü güldürecek yağışların geldiğini ancak yağışların hasar ve zararlara da yol açtığını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel’in kriz masası oluşturduğuna dikkat çeken Tatar, polis, itfaiye belediye ve Sivil Savunma ekiplerinin özellikle Girne bölgesinde sıkıntıların aşılması için ciddi bir çaba ve olağanüstü gayret gösterdiklerini kaydetti.

Geçitkale’nin önemli bir bölge olduğunu kaydeden Tatar, Belediyeler reformu ile Serdarlı ile Geçitkale belediyelerinin birleştirilmesinin faydalarının görüldüğünü, Belediye Başkanı Halil Kasım’ın daha etkili hizmetlerin verilmesi için çeşitli düzenlemelerle görevini yürüttüğünü kaydetti.

Kasım’a görevinde başarılar dileyen Tatar, aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

-Kasım

Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, ziyaret için teşekkür etti.

Kasım şiddetli yağışların başlamasıyla tüm personelle birlikte canla başla çalıştıklarını kaydederek, birkaç noktada sıkıntı yaşandığını, önlemleri aldıklarını söyledi.

Kasım, “Açıkçası bizim bölgede çok büyük bir hadiseolmadı, ülkemize geçmiş olsun” dedi.