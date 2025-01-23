Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, vefatının birinci yılı dolayısıyla, Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) önemli görevlerde bulunan, KKTC Kurucu Meclis üyeliği yapan ve 16 yıl boyunca TMT Mücahitler Derneği Başkanlığı görevini yürüten Halil Paşa’nın Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Tatar'a ziyaret sırasında TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Paşa’nın ülkeye büyük hizmetleri geçtiğini vurguladı. Paşa’yı her zaman iyi hatıralarla anacaklarını, hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Tatar, “Kendisi gerçek bir vatanperverdi” dedi.

Paşa’nın milli mücadele yıllarında verdiği hizmetlere işaret eden Tatar, “Türkiye'den gelen komutanlarla buradaki mücahitlerimizin örgütlenmesinde büyük hizmetleri geçmiştir” şeklinde konuştu. Paşa’nın saygın kişiliğiyle ve sevecenliğiyle, hürmet ve saygı duyulan bir kişi olduğunu anlatan Tatar, “Halil Paşa büyüğümüzü rahmetle anarken, ailesine de bir kez daha sabırla diyorum. Çünkü çok iyi bir aile babasıydı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından Paşa’nın kabri başında dua okudu.