Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın saat 12.00’de, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’i kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmede Tatar ve Holguin’in heyetleri de yer alacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 5 Ocak’ta 6 ay süreyle iki taraf arasında yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla görevlendirilen Holguin üçüncü tur görüşmeleri kapsamında bu akşam adaya gelecek.

Holguin, ocak ve mart aylarında Kıbrıs’a iki ziyaret gerçekleştirmiş adada bir dizi temasta bulunmuştu.