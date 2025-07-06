Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguin’i yarın sabah saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, 16-17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta düzenlenecek gayriresmi 5+1 toplantısına hazırlık mahiyetinde olacak.
Holguin’in Cumhurbaşkanı Tatar’ın ardından Rum liderle yarın saat 11.00’de görüşmesi bekleniyor.