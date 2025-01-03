Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren Horeca Laundry Endüstriyel Tekstil Yıkama Tesisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, turizm ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan yatırım ve verilen hizmetten dolayı Horeca Direktörü Birikim Özgür’ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan yatırımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisine, güçlenmesine ve gelişmesine katkı sağladığına dikkat çekti.

Kıbrıs adasında sektörde yapılan en büyük yatırımın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün ortam bulunca büyük yatırımlar yaptığını ve bu durumun gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

-Birikim Özgür

Horeca Direktörü Birikim Özgür de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başbakan olduğu dönemde tesisin hayata geçmesi için verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Birikim Özgür, tesiste 15 otelde yaklaşık 6 bin yatağa çamaşır yıkama hizmeti verildiğini kaydetti.