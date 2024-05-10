Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Körfez Ticaret Odası Genç Girişimciler heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Kocaeli, Körfez genç iş insanları ile Körfez Ticaret Odası heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olarak dünya ticari ilişkilerinde önemli mesafeler aldığını söyledi.

İletişim çağında farklı alanlarda Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri artırmanın ülke için önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi, inşaat sektörü başta olmak üzere küresel yakınlaşmalarla ülkenin jeopolitik ve jeostratejik öneminin artması, Mavi Vatan’da ve hava sahasındaki hak ve hukukun korunmasıyla önemli gelişmelerin olduğunu ve KKTC’nin statüsünün değerlendiğini, ticaret alanının genişlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinin açılmasıyla bağlantıların güçlendiğini, pandemi döneminin geride kaldığını, pandemi öncesinin ekonomik bağlamda yakalanıldığını ve geçildiğini kaydetti. Bazı sıkıntılara rağmen KKTC‘nin altyapısının ve ekonomik yapısının güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile karşılıklı ticaret, iş birliği ve proje ortaklıkları ile ülkeye yatırımlarla yakınlaşmaların önemine vurgu yaptı.

Siyasi sıkıntılara rağmen KKTC’nin dünyaya açıldığını, dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin ve öğrencilerin ülkeye geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, bir realite olarak yerini almış ve almaya devam ediyor” diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıl dönümünü coşku ile kutlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC bir başarı öyküsü olarak kökleşmiş ve yerini almıştır” dedi.