Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra Rauf Raif Denktaş Türk Okulu Müdürü Meryem Biricik ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğretmenlerin, Londra’daki çocukların Türkçe öğrenmesi için yaptığı özverili çalışmaların ve ailelerin ülkelerine bağlılıklarının takdir edildiğini ifade etti.

Dünyanın birçok yerinde ve özellikle Londra’da Kıbrıs Türklerinin yaşadığına işaret eden Tatar, buradaki insanların çocuklarını kendi okullarına göndermesi ve Kıbrıs Türk Dernekleri’nin faaliyetlerine katılmalarını sağlamalarının, kültür ve geleneklerin bir sonraki nesillere aktarılmasına vesile olduğunu söyledi.

Londra Rauf Raif Denktaş Türk Okulu Müdürü Meryem Biricik de konuşmasında, okulun faaliyetleri hakkında bilgi vererek, kendilerine verilen destekten dolayı teşekkürlerini sundu.