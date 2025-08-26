Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 954.yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, Malazgirt’te atılan adımın bir devamı olarak, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin ebediliğini ve hiç kimseye ve hiçbir güce asla boyun eğmeyeceğinin bir başka halkası olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şunları ifade etti:

"Türk milletinin tarih yolculuğunda 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi yalnızca bir askerî başarı değil, Anadolu’nun büyük Türk Milletine vatan kılınmasının müjdesi olmuştur. Büyük Selçuklu Hakanı, milli tarihimizin en müstesna isimlerinden biri olan SultanAlparslan’ın azim ve kararlılığıyla açılan bu kapılar, atalarımızın kaderini şekillendirerek Anadolu’yu ebedi bir Türk yurduna dönüştürecek süreci başlatmıştır.

Malazgirt’in ruhu, asırlar boyunca her nesle güç vermiştir. Bu ruh, 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han’da ve İstanbul’un fethinde de, 26 Ağustos 1922’de Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te ve Büyük Taarruz’da da vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, Malazgirt’te atılan adımın bir devamı olarak, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin ebediliğini ve hiç kimseye ve hiçbir güce asla boyun eğmeyeceğinin bir başka halkası olmuştur."

Tatar, Kıbrıs Türk halkının da aynı inanç ve kararlılıkla yüzyılı aşan bir süre boyunca varoluş mücadelesini sürdürdüğüne işaret ettiği mesajında, şunları da kaydetti:

"Şehitlerinin kanı, fedakâr halkının direnişi ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bu topraklarda onurlu varlığını korumuş, kendisini öz vatanından göndermek isteyenlerin bütün baskılarına ve her türlü zorluğa karşın adamızda kalıcı, egemen ve özgür olduğunu tarih ve dünya önünde göstermiştir.

Bu anlamlı yıldönümünde, Malazgirt’ten, İstanbul’un fethine, 30 Ağustos’a, oradan Kıbrıs’a uzanan bu şanlı tarihin, bu kopmaz zincirin kahramanlarını, vatan, millet ve özgürlük uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize en derin hürmetlerimi sunuyorum."