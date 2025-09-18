Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mesarya Spor Kulübü Başkanı Kaan Ertuğ ve Yönetim Kurulunu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor faaliyetlerinin, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri için önemli olduğunun altını çizdi.

Tatar, kulübün faaliyetleri ve sporcuların başarılarını takip ettiğini ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek, spora ve sporcuya destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Spor alanında elde edilen başarılara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıların artarak devam edebilmesi için altyapının gelişmesinin önemine vurgu yaparak, bu bağlamda eksikliklerin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Gençlerin spor alanındaki çalışmalarını desteklemenin KKTC’nin bir zenginliği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, izolasyon ve engellemelere rağmen Kıbrıs Türk gençliğinin birçok başarıya imza attığını vurguladı. Tatar, uygulanan haksızlıklara rağmen halka ve gençliğe sahip çıkılmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin birçok başarıya imza attığını, atmaya da devam edeceğini söyleyerek, sporculara başarılar diledi ve emek veren herkese teşekkür etti.

-Ertuğ

Mesarya Spor Kulübü Başkanı Kaan Ertuğ ise yürüttükleri çalışmalar ve gençlerin elde ettiği başarılar hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi verdi.

Kulüp olarak, spor alanında gereken destek ve çalışmaları sosyal sorumluluk olarak yerine getirdiklerini ifade eden Ertuğ, amaçlarının topluma daha faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Ertuğ, bu bağlamda katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.