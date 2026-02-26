Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi sendikaların kadın büroları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik yapacak.

Sekiz sendikanın düzenleyeceği ortak etkinliklerde, EKTAM Ltd. grev çadırı ziyaret edilecek, sendikal hayata katkıda bulunmuş kadın emekçiler onurlandırılacak.

WFTU üyesi sendikaların kadın büroları adına Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Kadın Bürosu sorumlusu Sevgül Uludağ tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlikler şu şekilde:

“3 Mart’ta EKTAM’da devam eden grev yerine ortak ziyarette bulunacak. 5 Mart’ta Lefkoşa, 15 Mart’ta Larnaka’da etkinlik düzenlenecek. 8 Mart’ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü ortak açıklaması yapılacak. 17 Nisan Cuma akşamı, sendikal hayata emek vermiş her sendikadan beş kadın emekçi katkılarından dolayı onurlandırılacak.”

Uludağ, açıklamasında “Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikalarımızın kadın büroları olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde her yıl yaptığımız gibi, bu yıl da çeşitli ziyaretler ve etkinlikler düzenliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ortak etkinlikler; Güney Kıbrıs'taki İşçi Federasyonu (PEO), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memeurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası'nın (DAÜ-SEN) kadın büroları tarafından düzenlenecek.