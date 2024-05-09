Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli başkanlığındaki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, turizm adası olan ülkede yerli üretimin önem kazandığını belirtti.

Mersin’den ülkeye yatırımların olmasının ve tecrübelerin paylaşılmasının önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yönetimine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ülkenin ticari anlamda jeopolitik konumuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan’da ve hava sahasında hak ve hukukun korunarak KKTC’nin statüsünün arttığını belirtti.

İki devletli siyasetin sürdürülmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatarak ülkede büyük gelişmeler yaşandığını ve KKTC’nin daha da kökleştiğini kaydetti.

Son zamanlarda Azerbaycan ile ilişkilerin gelişmekte olduğunu belir