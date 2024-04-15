Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Ali Adalıer ve Polis Genel Müdür 2’nci Yardımcısı Kaan Resa Saçar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, yeni atanan Polis Genel Müdür Yardımcılarına başarılar diledi. Polis teşkilatının ülkedeki asayişin ve düzenin parçası olarak hizmet veren güzide bir kurum olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, uzun yılların tecrübesi ile bugünlere gelindiğini söyleyerek, yıllarca teşkilata hizmet verip emekli olanlara sağlık diledi, hayatta olmayanları rahmetle andı.

“Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan polislerimiz büyük bir tecrübe ve görev sevgisi ile mesleklerini sürdürmektedirler” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, polis teşkilatının daha da güçlenmesini temenni etti.

Polis Okulunun ve polis eğitiminin de önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, polis teşkilatının teknolojinin gelişmesiyle daha verimli bir aşamaya gelmesi bakımından hayat boyu eğitimin gerekliliğine vurgu yaptı.

Ülke güvenliği ve halkın huzurunun temini için teşkilatın güçlenebilmesine katkı yapacak imkanları değerlendirmek gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, teşkilatta mevcut eksikliklerin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Ülkede artan nüfus ve trafik konusunda polisi daha fazla görevlerin beklediğini, tam kadro bir şekilde zor olayların yönetilmesinin sağlanması gerektiği bilinci ve sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, trafik kazalarını önleme konusunda denetimlerin ve caydırıcı uygulamaların son zamanlarda artmakta olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Trafik konusundaki hassasiyet için kontrol mekanizmasının yerleşmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, madde bağımlılığı konusunda da polise büyük görevler düştüğünü söyledi.

Halkın huzurunu, barışı ve güvenliğini sağlamak için tüm bu konularda polise düşen görevleri başarıyla yerine getirmeleri temennisini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, yeni atanan polis yardımcılarına görevlerinde başarılar diledi.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de Cumhurbaşkanı Tatar’ın kadro oluşumu konusunda ortaya koyduğu gayret için teşekkür ederek, polis teşkilatının tüm birimleriyle halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.