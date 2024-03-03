3’üncü Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla düzenlenen 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu’nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, davetten dolayı şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür etti.

Tatar, dünya liderlerini buluşturan ve dünyayı ilgilendiren önemli konuların ele alındığı 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu’nun başarıyla geçtiğini belirterek, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ı tebrik etti.