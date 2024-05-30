Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya temaslarını tamamlayarak, ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan Havalimanında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz karşıladı.

Ersin Tatar, burada düzenlediği basın toplantısında, Avustralya temaslarını değerlendirirken; orada yaşayan vatandaşlarla kucaklaştığı, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolar ile yeni siyaseti anlatma fırsatı bulduğu başarılı bir ziyaret olduğunu söyledi.

Avustralya’da yaşayan on binleri bulan, dört kuşağa ulaşan vatandaşların vatan özlemini yakından gördüğünü ve 14 bin kilometre uzaktaki vatandaşlarıyla kucaklaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, yıllar önce ülkesinden EOKA saldırıları ve diğer nedenlerle Avustralya’ya giden vatandaşların oradaki başarılarını, şirketler kurmalarını gördüklerini kaydetti.

Şimdi tek yürek içinde mücadeleyi sürdüreceklerini, KKTC’nin her yerde temsil edilmesi, güçlenmesi adına çalışmaları devam ettireceklerini ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı olarak Avustralya’ya yaptığı ziyaretinin Güney’de rahatsızlık yarattığını, Avustralya’da iki devletli çözümden bahsetmesinden dolayı rahatsızlık verdiğini belirtti.

-“Gereken tüm mesajları verdik”

Avustralya’da gereken tüm mesajları verdiğini, vatandaşlarla kucaklaştıklarını, haksız ambargoları ve yeni siyaseti anlattıklarını, başarılı bir ziyaret olduğunu ifade eden Tatar, orada yaşayan, görüştüğü tüm Kıbrıslı Türk yetkililerin isimlerini de tek tek sıraladı ve tebrik etti, teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya ziyaretinde görüştüğü Viktoria Eyaleti Gazi, Gençlik ve Küçük İşletmeler Bakanı Natalie Süleyman, milletvekili Adem Somyürek, federal milletvekili Dai Le, Melburn’dan, KKTC Melburn Fahri Temsilcisi Hasan Sayar, Kıbrıs Türk Diaspora Radyosu Programcısı Hakkı Süleyman, Viktoria Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti Başkanı Candan Ahmet, Sydney'den Kuzey Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Müge Hüdaverdi, Tarkan Fahri, Avustralya Kıbrıs Türk Ticaret / Profesyoneller Odası kurucusu ve Kıbrıs Türk Platformu Başkanı Nevin Hüseyin, diğer eski cemiyet başkanları, Sunshine Cami ve Kıbrıs Türk İslam Derneği Başkanı Ekrem Fuldağlı, Kemal Osman Artunç ve tüm dernek başkanlarına, iş insanlarına, yöneticilere ve topluma teşekkür etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Avustralya Büyükelçi Ufuk Gezer ile Türkiye Cumhuriyeti Melburn Başkonsolosu Doğan F. Işık’a da teşekkür etti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk, devlet ve demokrasi olduğunu, bir anlaşma olacaksa bunların kabulü ve işbirliği yapılması gerektiğini belirten Tatar, artık ambargoların çağdışı olduğunu anlattıklarını da söyledi.

Avustralya’da Kıbrıs konusunun pek bilinmediğini, o yüzden muhataplarına konuyu anlattıklarını ifade eden Tatar, buradaki Türk diasporasının da güçlü bir hale geldiğini, bu çerçevede etkili bir noktaya gelmelerinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

1940’lı yıllarda oraya giden vatandaşların bugün başarılı bir noktaya gelmesinden gurur duyduğunu belirten Tatar, Avustralya ziyaretinin, bazı vize sorunları yaşasalar da, vatandaşlarla bir araya geldiklerinden ötürü başarılı bir ziyaret olduğunu söyledi.

Önceki Cumhurbaşkanlarının da ziyaret yapmak istendiğini ancak olmadığını, kendilerinin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte girişimlerini etkili bir şekilde sürdürdüklerini ve vize aldıklarını anlatan Tatar, Cumhurbaşkanı olarak yaptığı ziyaretin önemine vurgu yaptı.

Orada yaşayan halkın da takdirini aldıklarını ifade eden Tatar, Melbourne, Cambera ve Sidney temaslarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Nazım Beratlı’nın vefatından dolayı da başsağlığı diledi.

-Hayvancıların eylemi…”Beklentiler orta noktada buluşturulup sorun çözülmeli”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemini de büyük üzüntüyle izlediklerini, oradaki vatandaşların da üzüldüğünü anlatan Tatar, eylemin tamamlanmasından memnun olduğunu ifade etti, beklentilerin orta noktada buluşturulup sorunun çözülmesini temenni etti.

Tatar'a Avustralya ziyareti sırasında, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik etti.