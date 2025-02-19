Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ses sanatçısı ve koro şefi Cem Kafkas yönetiminde düzenlenen Vadili Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun konserini izledi.



Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu’nda yer alan konserde yaptığı konuşmada, konseri izlemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konserin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.



Sanatçı Cem Kafkas ile Kıbrıs Türk kültür ve sanatını Türkiye’ye tanıtma çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk kültürünü, sanatını, kıyafetini ve müziğini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar, kültür ve sanata yaptığı katkılardan dolayı Cem Kafkas’a teşekkür etti.