Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vatan Gazetesi’nin sahibi Erten Kasımoğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kasımoğlu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, İstanbul’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı olduğu dönemde Erten Kasımoğlu’nun da yer aldığı bir gazeteci grubu ile birlikte, merhum Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ziyaret ettiklerini belirterek, Erten Kasımoğlu ile dostluklarının geçmiş yıllara dayandığını söyledi.

Vatan Gazetesi’nin 35’inci kuruluş yılını tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Vatan Gazetesi Yayın Grubunun gazete, radyo ve internette yaptığı yayınlarla sosyal ve kültürel alanda yaptığı katkılara değindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan haksız ambargolara rağmen teknolojinin gelişmesi ile sınırların aşıldığını ve dünyaya anında haber servis edildiğini anlatan Tatar, “Her bir haber ayrı bir hizmet ve değerdir. Haberler, toplumsal varlığa güç katmaktadır.” dedi.