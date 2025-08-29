Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve polis iş birliğinde, İskele’de yetkisiz kişiler tarafından botoks, dolgu ve damar yolundan (IV) tedavi uygulamaları yapılan güzellik merkezine baskın düzenlendi.

KTTB’den yapılan açıklamaya göre, polisle iş birliği içinde gerçekleştirilen operasyonda, hekim olmayan kişilerin ruhsatsız ortamda tıbbi işlem yaptığı tespit edildi, kullanılan malzemelere el konuldu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmadan hekimlik yapan bir kişi ve güzellik merkezi yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Botoks, dolgu ve IV tedavilerin yalnızca KTTB’ne kayıtlı hekimler tarafından, uygun klinik koşullarda uygulanması gerektiği hatırlatılan açıklamada, denetimsiz ve kayıtsız merkezlerde yapılan bu işlemlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, “KTTB olarak, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu tür kaçak girişimlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. KTTB olarak çağrımızdır: Halkımız, sağlığını riske atmamak adına yalnızca KTTB’ne kayıtlı hekimlerce ve denetimli sağlık merkezlerinde tıbbi müdahalelerini yaptırmalıdır” denildi.