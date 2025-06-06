Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Kurban Bayramı’nın birinci gününde devlet erkanı ve halkla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde ilk kez düzenlenen bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

-“Burası milletin evidir, halkımızın evidir”

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde ilk kez bayramlaşma gerçekleştiğini belirtti.

“Bir kez daha halkımızın, anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diyen Tatar, bayram tebriğine katılan herkese teşekkür etti.

“Burası milletin evidir, halkımızın evidir” diyen Tatar, halkı sık sık burada görmek istediğini diler getirerek, Cumhuriyet Yerleşkesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlenmesine imkan sağlayan alanlar bulunduğunu belirtti.

“KKTC’nin içinde bulunduğu koşullarda birtakım sıkıntılarımıza rağmen her geçen gün giderek daha fazla kurumsallaştığını görüyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST’te TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın açıklamalarına dikkat çekti.

Mavi Vatan’ın kalbindeki KKTC’nin, ilerleyen dönemde dijital dönüşüm ve iletişim hatlarının güçlenmesiyle bilişim adasına dönüşme potansiyeli bulunduğunu kaydeden Tatar, turizm, yükseköğrenim, hafif sanayi, tarım, inşaat ve emlak sektörüyle birlikte KKTC’deki refahın ve mutluluğun artması için olağanüstü çabalar olduğunu söyledi.

Altyapı yatırımlarının da devam ettiğini ifade eden Tatar, 20 Temmuz günü BRTK binasının arkasındaki arazide yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin atılacağını söyledi.

Gazze, Suriye, Ukrayna ve yakın geçmişte Irak’ta yaşananlara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Her türlü çatışma kültürünün egemen olduğu bir dünyada ülkemizdeki barış, huzur ve güvenliğin devamı için Güney komşularımızla elbette iyi ilişkiler içerisinde olalım ama dikkatli de olmamamız gerekiyor” dedi.

-"Hak etmediğimiz saldırılarla karşı karşıyayız"

Mülkiyet konusundaki tutuklamalara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Son aylarda hiç hak etmediğimiz bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu vicdanlara da sığmaz, etiğe de sığmaz, hiçbir uluslararası teamüle de sığmaz” diye konuştu.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra, 1975 Viyana Anlaşması ile nüfus mübadelesi gerçekleştirildiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının, mülkiyetle ilgili düzenlemeler yaptığını ve bunu uluslararası hukukun da kabul ettiğini belirtti.

Bir anlaşmada mal takası, iadesi ve tazminatının hep gündemde olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Taşınmaz Mal Komisyonu da bir çare olarak onun için kurulmuştur” dedi.

Buna rağmen insanların tutuklu yargılanması, buna yönelik gerilimler ve tedirginlikler yaratılmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, bunu Birleşmiş Milletler’e de (BM) aktardığını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín’den, Genel Sekreter Guterres’in devreye girmesini talep ettiğini ifade eden Tatar, Cenevre’deki 5+1 toplantısında iki tarafın iş birliğinin artırılması yönelik kararlar alındığını hatırlattı.

“Hal böyleyken ve BM Genel Sekreteri, ‘Artık Kıbrıs’ta daha iyi bir atmosfer oluşmuştur’ derken, Güney Kıbrıs’ın mal-mülke yönelik bu haksızca saldırıyı başlatması ne adaba, ne de aramızdaki anlaşmaya veya teamüle uygundur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, saldırıları bir kez daha kınadı.

Tatar, “Bir bakıma bize yaptıkları bir terör faaliyetidir, buna BM müdahale edecektir düşüncesi ve temennisi içerisindeyim” şeklinde konuştu.

-"Ülkenin potansiyeli çok büyük"

Bayram günlerinin kırgınlıkların, dargınlıkların, küskünlüklerin geride kaldığı günler olduğunu dile getiren Tatar, empati, saygı ve ülkeye birlikte sahip çıkmanın önemini vurguladı.

“Bu ülkenin geleceğinde çok büyük bir potansiyel vardır” diyen Tatar, Kıbrıs adasının çok üstün avantajlara sahip olduğunu belirtti.