Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Örgütü tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, iftar sonrası yaptığı konuşmada, iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İftar yemeğinde birlik, beraberlik ve KKTC sevgisini gördüğünü belirten Tatar, katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür etti.

Yıllarca federasyon görüşen ancak üzerindeki ambargolar kaldırılmayan Kıbrıs Türkü’nün iyi niyetine rağmen her zaman Rum tarafının istediğinin olduğuna işaret eden Tatar, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini yürüttüklerini ifade etti.

Cenevre’de gerçekleşen genişletilmiş gayriresmi Kıbrıs toplantısına değinen Tatar, “Federasyon defteri kapanmıştır. Bir antlaşma olacaksa KKTC antlaşmanın bir parçası olacaktır. Cenevre’de Rum’a karşı dik durduk. İş birliği yapılmasını önerdik. Türkiye Cumhuriyeti siyasetimize tam destek verdi.” ifadelerini kullandı.

- “Kıbrıs Türkü devletinden asla vazgeçmeyecek”

Kıbrıs Türkü’nün devletinden asla vazgeçmeyeceğini anlatan Tatar, “Birlik ve beraberlikten vazgeçip kazanımlarımızı karşı tarafa terk etmeyeceğiz. Ekonomiyi, sosyal yapımızı, alt ve üst yapıyı güçlendireceğiz.” dedi.

Pandemi ve 6 Şubat Depremi’nin olumsuz etkilerinin geride kaldığını belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu dönemde Kıbrıs Türkü’ne desteğini sürdürdüğünü kaydetti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle altyapı yatırımlarının devam edeceğini vurguladı. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 21 milyar Türk Liralık İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün ülkenin ekonomik koşullarına göre küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu ifade etti.

Sürdürülen siyasetin doğru olduğunu; turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi, inşaat ve Ar-Ge çalışmalarında gelişmeler yaşandığını belirten Tatar, “Devletimize inandık. ‘Çözüm olmazsa, ekonomi olmaz’ diyenlere karşı ekonomiyi ve devleti ileriye götürdük.” diye konuştu.

Türk Devletler Teşkilatı’nda KKTC bayrağı ve kimliğiyle toplantılara katılım gösterildiğini ve kazanımlar elde edildiğini dile getiren Tatar, dünyanın birçok yerinde gerek KKTC gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerinin devleti tanıtmak için mücadele verdiğini ve yeni siyaseti anlattığını kaydetti.

- “Liyakata ve fırsat eşitliğine önem verilerek gençlere istihdam sağlanıyor”

Ülkede ekonominin büyümeye devam ettiğini ve yabancı çalışan sayısının arttığını ifade eden Tatar, liyakata ve fırsat eşitliğine önem vererek, devletin gençlere istihdam sağladığını vurguladı.

Geleceğe umutla bakmanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Çözüm olmasa da burada bir devlet var. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bağlı olarak devletimizin statüsü yükseldi. Çalışmadan başarıya ulaşmak mümkün değil, devletimizin başarısı için birlikte çalışmalıyız.” dedi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen yeni siyasetten geri adım atılmayacağını sözlerine ekledi.

- Üstel: “Cumhurbaşkanlığı seçimi KKTC’nin beka seçimidir”

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında Tatar’ın, Cenevre’de yeni siyasetle vizyonunu masaya getirdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Tatar, 2020 yılından beri ortaya koyduğumuz egemen eşitlik ve uluslararası eşit statümüzün tescilini ortaya koydu. İşbirliği yapılmasını önerdi. Federasyon yerine iki devletli çözüm siyaseti görüşeceğimizi kayıtlara geçirdi.” dedi.

Tatar’ın başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu dönemde gündeme getirdiği konuların İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’ne konulduğunu anlatan Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte temel atılımı ve açılışların yapılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin KKTC’nin beka seçimi olduğunu belirten Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partililere Ersin Tatar’a destek çağrısında bulundu.