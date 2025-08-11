Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emekli öğretmen, yazar Canev Dinçer’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın da katıldığı kabulde, Canev Dinçer, Cumhurbaşkanı Tatar’a, “Sevda Yüreğimde Gizli” isimli kitabını takdim etti.

Tatar, Dinçer’in, Kıbrıs Türk halkının tarihini kültürünü şiir sanat ve edebiyatını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yaptığını belirterek, bu eserlerin zenginlik olduğunu vurguladı.

Tatar, Canev Dinçer’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti, başarılar diledi.