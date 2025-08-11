Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, “Planlama Onay Tüzüğü” değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi nezdinde dava açtı.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, tüzük değişikliği için temel çözüm önerileri ve tüm uzlaşı çabalarının sonuçsuz kaldığı, hükümetin konuya ilişkin gerekli adımları atmadığı öne sürülerek, bu sebeple 8 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, tüzük değişikliği sürecinin KTMMOB çatısı altındaki tüm meslek odalarının katılımıyla yürütülmediği ve mesleki haklar ile planlama süreçleri açısından sakıncalar taşıdığı ifade edildi.

Tüzük değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ve ivedilikle geri çekilmesi talebinin yapıldığı belirtilen açıklamada, Şehir Planlama Dairesi’nin, tüzük değişikliğini, KTMMOB’ye bağlı odalarla yapılacak görüşmeler tamamlanana kadar askıya aldığı, ancak düzenlemenin resmi olarak yürürlükten kaldırılmadığı kaydedildi.