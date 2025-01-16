Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Anavatan Türkiye ile ilişkilerin güçlenerek devam ettirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın, Kıbrıs Türkleri için tarihi öneme sahip olduğunu ve Türk-Yunan dengesinin sağlıklı bir şekilde korunması için de önemli bir harekât olduğunu belirten Tatar, tarihi harekât kararını alan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ı rahmetle andı.

Egemen, eşit iki devlete dayalı yeni siyasetin savunucusu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon anlayışıyla müzakerelerin başarıyla sonuçlanmadığını ve belirlenen yeni siyasette Türkiye’nin en büyük destekçileri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafının 2017 yılında Crans Montana’da yapılan toplantılarda “sıfır asker ve sıfır garanti” diyerek, müzakere masasını terk ettiğini dile getirerek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde milli davayı sürdürmenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden ve adada Türk askerinin varlığından asla vazgeçilmeyeceğini kaydetti.

İçerisinde bulunulan iletişim çağında, Anavatan Türkiye ile ilişkilerin güçlenerek, sürdüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin destek ve iş birliğinin önemli olduğunu yineledi.

-Altınöz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ise, Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan iş birliklerinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayan Altınöz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.