Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Balıkesir ilinde meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’de meydana gelen ve ülkemizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Can kaybının artmamasını diliyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."