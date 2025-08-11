Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Balıkesir ilinde meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’de meydana gelen ve ülkemizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Can kaybının artmamasını diliyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."