Şampiyon Meleklerin aileleri Adıyaman’da.

Bugün öğle saatlerinden İstanbul üzerinden Adıyaman aktarmalı uçakla yola çıkan Şampiyon Meleklerin aileleri ve KKTC heyeti saat 19.30 sıralarında Adıyaman’a vardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar heyetin Adıyaman’a geldiği saatlerde internet üzerinden canlı bağlantıyla Şampiyon Meleklerin ailelerine hitap etti.

-"Verdiğiniz mücadele çok önemli"

Adıyaman Dedeman Otel Konferans Salonu’nda ailelere hitap eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Keşke sizlerle beraber olabilseydim. Kalbim sizinle. Verdiğiniz mücadele çok önemli” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, devlet ve hükümet yetkilileri Adıyaman’dayken kendisinin Cumhurbaşkanı olarak ülkede kalması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ailelere moral ve destek belirtti.

Yaşananın acının çok büyük olduğunu ve bu acının hiç bir zaman hafiflemeyeceğini, unutulmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, mahkemenin selametle sonuçlanması temennisini dile getirdi.

“Gayretlerinizi takdir ediyorum. Bu gayretleriniz tüm Türkiye için de örnek olmuştur” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, mahkemeden adil gerçekçi bir karar çıkacağına inanç belirtti.

“Bu acı hepimizindir, hiç bir zaman yalnız değilsiniz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “İsias ortak davamızdır. Adaletin yerini bulması için süreci birlikte takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kendisinin konun takipçisi olduğunu ve yarınki mahkemenin iyi sonuçlanmasını dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Hem benim, hem halkın, tüm KKTC’nin kalbi sizinledir” dedi.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her adımlarında desteklerini hissetmelerinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

“Yine nefesimizi kesen topraklardayız” diyen Kararkaya, hep birlikle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

“Kıbrıslıların gücünü, mücadeleden nasıl vazgeçmediğimizi herkese göstereceğiz” şeklinde konuşan Karakaya, “Sizin desteğiniz bize güç veriyor. Kamu görevlilerine soruşturma başlatılacak olması önemli. Ara kararların lehimize çıkacağına inancımız tam. Desteğiniz için teşekkür ederiz.” dedi.