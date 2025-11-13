Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere dün akşam Ankara’ya gitti.

Erhürman, bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmelerin yanı sıra Türkiye-KKTC ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Temaslarına bu sabah başlayacak olan Erhürman’a, ilk resmî ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik ediyor.

Erhürman, programı kapsamında ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti ve mozoleye çelenk koydu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıtkabir ziyaretinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temaslarda bulunacak. Erhürman, program kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile baş başa görüşme gerçekleştirecek, ardından heyetler arası toplantı yapılacak. Bu temasların saat 12.00’de (Kıbrıs saatiyle 11.00) başlaması öngörülüyor.

Erhürman’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ise saat 16.00’da (Kıbrıs saatiyle 15.00) yapılacak. Görüşme, önce baş başa, ardından heyetler arası toplantı şeklinde gerçekleşecek.

Ankara temaslarını tamamlayan Erhürman ve beraberindeki heyetin saat 19.00’da adaya dönmesi bekleniyor.