Güzelyurt Belediyesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Veteriner Dairesi’nin açıklamaları doğrultusunda şap hastalığıyla ilgili Güzelyurt Belediyesi mezbahasında denetimlere başladı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Güzelyurt ve çevresinde görülme riski bulunan şap hastalığı nedeniyle, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

Güzelyurt Belediyesi’nin önlemler kapsamında veteriner hekim eşliğinde mezbahaya canlı hayvan taşıyan araçların dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.