Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi, “2030 Stratejik Planı” tanıtım toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonunda yer alan toplantıda, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, paydaşlarla bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kamalı, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin geleceğe yönelik hedef ve çalışmalarının paylaşılacağı önemli sunuma katılan paydaşlara teşekkür etti.

Kamalı, bugün 6 aylık çalışmanın ürününü paylaşmak amacıyla toplantı düzenlediklerini ifade ederek, sporu yayma ve geliştirme amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Spor politikası, dışa açılım, sporu geliştirme konusunda yapılabileceklerle ilgili yoğun çalışma yaptıklarını ifade eden Kamalı, sunum için sözü Yardımcı Doçent Doktor Osman Emiroğlu’na verdi.

Planın sunumunu yapan Emiroğlu, dikkat ve zamanın dünyadaki en önemli şeylerden olduğunu ifade ederek, sunuma katılan herkese teşekkür etti.

Emiroğlu, spor yönetimi konusunda yaptıkları örnek çalışmayı, ilgili paydaşlar ve spor basını ile paylaştı.

Sporun insan hayatındaki önemine vurgu yapan Emiroğlu, sporda yeteneğin ortaya çıkarılması, rekabeti artırma çalışmalarının önemine işaret etti.

Çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyleyen Emiroğlu, yasaların düzenlenmesi, yenilenmesine verdikleri önemi anlattı.

Gelecekle ilgili planlamalar yanında atletik performans ile ilgili de bir planlama yapmayı hedeflediklerini anlatan Emiroğlu, çocukların hayallerini yansıtan video gösterimi sundu.

Antrenmanların kişisel gelişim için önemine işaret eden Emiroğlu, çocukların, gençlerin gelişiminde antrenmanların önemine vurgu yaptı, ülkelerden verdiği örneklerle stratejik planlara değindi.

Spor yönetiminde, stratejik planlamaların, geleceğe yönelik çalışmalar için çok önemli olduğunu belirten Emiroğlu, stratejik planlamayı yaparken ülke ölçeğine göre hareket ettiklerini anlattı, amacın; ülke sporunun istenilen seviyeye nasıl çıkarılabileceğini tartışmak olduğunu söyledi.