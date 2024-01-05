Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, bugün atandığı duyurulan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisini, önceden mutabık kalındığı şartlar çerçevesinde kabul edeceği ve istişarelerini bu anlayışla gerçekleştireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün akşam saatlerinde Kişisel Temsilcisi olarak Maria Angela Holguin Cuellar’ı atadığını duyurduğuna işaret edilerek şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilci önerisini, 6 ayı aşmayacak bir süre için atanması ve tek görevinin de yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için iki Taraf arasında ortak zemin olup olmadığı araştırmak olması şartlarıyla 10 Aralık tarihinde kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün atandığı duyurulan Kişisel Temsilci’yi önceden mutabık kalındığı üzere bu şartlar çerçevesinde kabul edecek ve istişarelerini de bu anlayışla gerçekleştirecektir.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesiyle ancak yeni ve resmî bir müzakere sürecine geçilebilir.”