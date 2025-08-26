Ulusal Birlik Partisi (UBP) Küçük Kaymaklı Örgütü Başkanı Osman Sıddık, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde UBP’ye yönelik saldırıların ve manipülasyonların arttığını söyledi.

Yazılı açıklamasında bazı basın yayın organlarında çıkan “UBP Küçük Kaymaklı Örgütü’nde İstifa” haberlerine işaret eden Sıddık, haberde adı geçen şahısın UBP üyesi olmadığı gibi, örgütle hiçbir bağı bulunmadığını, örgüt yöneticileri tarafından da tanınmadığını söyledi.

“Ulusal Birlik Partisi’nin en büyük örgütü konumundaki Küçük Kaymaklı Örgütü yönetim kadroları ve tüm üyeleriyle sapasağlam ayaktadır” diyen Sıddık, seçim kampanyasını iftira ve yalan üzerine kurmaya çalışanlar bulunduğunu savundu.

Sıddık, şöyle devam etti:

“Her şeyden önce bilinmelidir ki, yıllarını Ulusal Birlik Partisi’ne adamış dava arkadaşlarımız ve üyelerimiz; günübirlik hesaplarla, sahte iddialarla veya basit tartışmalarla yolundan dönecek kişiler değildir. Onlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma davasının onurlu neferleridir. Hayatın ve mücadelenin hiçbir zorluğu onları yolundan çevirememiştir, çeviremeyecektir.”