Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinleşen aday listesini ilan etti. Seçim propagandası ise yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde altısı bağımsız olmak üzere sekiz aday yarışacak.

YSK’dan yapılan açıklamaya göre, kesinleşen aday listesi başvuru sırasına göre şöyle:

“İbrahim Yazıcı (Bağımsız), Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Ersin Tatar (Bağımsız), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Ahmet Boran (Bağımsız), Hüseyin Gürlek (Bağımsız)”

-Seçim propagandasının başlangıcı yarın…

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçim propagandası yarın başlayacak.

Propaganda süresince, siyasi partiler ve bağımsız adaylar duvar ilanı asabilir, el ilanı ve her türlü matbua dağıtabilir. Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması olacak.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşür ise her zaman dağıtılabilecek.

Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler ve Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasak olacak.

Siyasal parti ve bağımsız cumhurbaşkanı adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız cumhurbaşkanı adaylarına aynı ölçüde saha verilecek. Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbest olacak.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri ise yasak olacak.