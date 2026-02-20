Kıbrıs Türk Rehberleri Birliği Başkanı Dilem Emin Madali, en büyük hedeflerinin mesleği hak ettiği konuma taşımak olduğunu kaydetti.

21 Şubat Dünya Turist Rehberler Günü mesajında turizmin sadece otel ve uçak değil, anlatı, duygu ve deneyim olduğunu kaydeden Madali, “Bu deneyimi anlamlı kılan rehberdir” dedi.

1977’de kurulan, yasal statüsüne 2008’de kavuşan Kıbrıs Türk Rehberleri Birliği’nin mesleğin gelişimi ve rehberlerin haklarının korunması için kararlılıkla çalıştığını ifade eden Dilem Emin Madali, üretmeye, mesleği ileri taşımaya, hizmet içi eğitimlerle her alanda kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Madali, Dünya Rehberler Günü nedeniyle kokteyl de düzenleyeceklerini kaydederek, sponsorlara teşekkür etti.