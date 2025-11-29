Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konser verdi. Konsere Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk kültür ve sanat yaşamına on yıldır katkı yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 10. Yıl Konseri’nin yoğun katılımla gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı konserde yaptığı konuşmada, orkestranın oluşum sürecini anlatarak, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konserde orkestrayı devlet sanatçısı Rengim Gökmen yönetirken, önemli başarılar elde eden Letonyalı ünlü keman virtüözü Kristine Balanas solist olarak sahne aldı.

Konserde, Ali Hoca’nın “Küçük Kıbrıs Suiti, Op.25”, Johannes Brahms’ın Re Majör Keman Konçertosu, Op.77 ve Ludwig van Beethoven’ın başyapıtı “Eroica” — Senfoni No.3, Mi bemol Majör, Op.55 eserleri yer aldı.