Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde düzenlenen kadınların davetli olduğu New York Görüşmeleri Bilgilendirme toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda sinevizyon gösterimi yapıldı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde kadınları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün vatan ve Anavatan Türkiye sevgisiyle bu topraklarda yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri sayesinde yaşamın geçmişe göre kolaylaştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı olmak için 5 yıl önce iki devletli siyaset ve Türkiye ile iyi ilişkiler için yola çıktığını ve halktan onay aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Görev süresince halkımız, devletimiz, gençlerimiz ve geleceğimiz için çok çalıştım” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını anlatmak ve ilişkileri geliştirmek için yurtdışı ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Türk Dünyası ve Kıbrıslı Türklerin yaşadığı yerleri Cumhurbaşkanı olarak ziyaret ettiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil ettiğini kaydetti.

Görev süresince 5 yıl boyunca hiç durmadan çalıştığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, "yaptığı başarılı çalışmaların örtülmesi için acımasız saldırılara maruz kaldığını" dile getirdi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile eşit bir antlaşma istemediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne giren Rum tarafının Crans Montana Görüşmelerinde sıfır asker ve sıfır garantiyi gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Çoğunluğun azınlığı yöneteceği, geri dönüşü olmayan ve Kıbrıs Türkü’nün varlığını tehlikeye atan federasyon defterini kapattıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm siyasetinin ortaya konulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle siyasetin yürütüldüğünü vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul Toplantılarında, federasyon defterinin kapandığını ve iki devletli çözüme vurgu yaparak kayıtlara geçirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum tarafı Kıbrıs’tan Türkiye’yi çıkarmak istese de biz asla Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyiz” diye konuştu.

Muhalif kesimlerin "yıpratma çalışması" yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen iki devletli çözüm siyasetinin devam ettirilmesi ve geriye dönülmemesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 5 yıl içinde büyük yatırımlar yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık merkezlerinin açıldığını, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin atıldığını ve diğer bölgelerde ise hastanelerin açılacağını kaydetti.

Altyapı yatırımlarının yanı sıra yükseköğrenim, turizm, tarım ve sanayi de yatırımların sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede sorunların olabileceğini ancak önemli olanın zemin olduğunu, bu zeminin ise Kıbrıs Türkü’nün devleti olduğunu ifade etti.

Yurtdışında 5 yıl boyunca Kıbrıs Türkü’nü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil ederek tanıttıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, yurtiçinde ise ekonomi, sosyal ve kültürel projeler üstünde çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığında iki toplumlu teknik komitelerin de birçok önemli çalışmayı gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafı ile işbirliği yapmak istediklerini aktardı.

Eşi Sibel Tatar öncülüğünde sosyal ve kültürel projelerin hayata geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, topluma örnek olunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı eski binasının müzeye dönüştürülmesi ve yanındaki diğer binaların da başka amaçlar için kullanılmasının gündemde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanlığı yeni Yerleşkesinin inşaatı başladığında, muhalefet bize yaptırmamak için direniş gösterdi ancak tamamladık ve halkın kullanına açtık. Doğa Parkın da açılmasıyla sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunulacak” dedi.

Kıbrıs meselesinde siyasetin değiştiğini ve bu siyasetin milletin siyaseti olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 50 yıl boyunca federasyon görüşmelerinde sonuç alınamadığını ifade etti, “Biz geleceğe yürümek istiyoruz ancak bizi geriye götürmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Rumlarla görüşmeden kaçtığı şeklinde eleştirilerde bulunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 5 yıl boyunca garantör ülkelerin ve BM Genel Sekreteri’nin katılımıyla New York’ta ve Cenevre’de Rumlarla birçok kez görüştüğünü, iki devletli çözüm siyasetini kayıtlara geçirdiğini kaydetti.

Federasyon temelinde çözüm modeli ile Türkiye’nin garantörlüğünün ve Kıbrıs’taki askeri varlığının sona erdirilmesinin tehlikelerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Gazze’de insanlar ölürken, ses çıkarmıyorlar. Güçlü mazlumu ezer bu nedenle geriye dönmek istemiyoruz. Ortaya koyduğumuz siyasetin devam etmesiyle iki devletli çözüm siyaseti devam edecek. Çıktığımız yol, bizi daha müreffeh yarınlara götürecek ve ülkeye yatırımlar devam edecek” diye konuştu.