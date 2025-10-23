Cumhurbaşkanlığı’na ait resmi Facebook sayfasındaki yorumlar beş yıllık Ersin Tatar döneminin ardından yeniden aktif hale geldi. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı’nın basına özel WhatsApp grubuna da artık sadece 'yöneticiler' değil, tüm üyeler mesaj gönderebilecek.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle kapatılan yorum kısmı Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yeniden aktif olması dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANLIĞI WHATSAPP GRUBUNDA DA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı’nın basına özel WhatsApp grubunda da birtakım değişiklikler yapıldı. Tatar döneminde sadece ‘yöneticiler’ tarafından mesaj gönderilebilen grupta artık üye herkes mesaj gönderebilecek.