Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı ve 13 öğretmene ceza davası getirildiğini açıkladı.

KTOEÖS, bu davaların, öğretmenleri yıldırmak ve sendikal mücadeleyi ortadan kaldırmak hedefiyle açıldığını savunarak, baskılara karşı yılmadan toplumun ve öğretmenlerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Basın açıklaması, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları, dava açılan ve desteğe gelen öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Basın açıklaması sırasında ilk sözü avukat Cansu Nazlı aldı.

-Nazlı

Avukat Cansu Nazlı, KTOEÖS’e üye öğretmenlere yönelik açılan dava tebliğlerini almak üzere polise geldiklerini belirterek, davaların; "eylemlerde sözlü bildiriye rağmen dağılmayıp ayaklanma faaliyetinde bulunmak", "itfaiye aracına kasti hasar", "polisi darp" ve "görevinden men" suçlamalarıyla açıldığını söyledi.

Bütün eylemcilere standart şekilde bu davaların getirildiğini ifade eden Nazlı, ayrıca polis tarafından darp edilen ve şikayetçi olan eylemcilere de ceza davası getirildiğini kaydetti.

Bunun, polisi şikayete gelenleri yıldırmak amacı taşıdığını ancak yılmayacaklarını belirten Nazlı, "polisin eylemcilere yönelik orantısız güç kullandığını" savundu. Nazlı, bu konuda polisten şikayetçi olacaklarını anlattı.

Nazlı, öğretmenlerin Anayasal hakları kapsamında barışçıl gösteri yaparken, polisin, "kimyasal silah sayılabilecek biber gazı kullandığını", "şiddet" ve "işkence yaptığını", "bir öğretmenin boynuna basıldığını" ileri sürerek, tüm bunlardan şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Haksız yere bu ceza davalarının açıldığını ve haksız kovuşturma yapıldığını ileri süren Nazlı, polisin yetkisini suistimal ettiğine de inandıklarını söyledi.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, dava okunan öğretmenler olarak polise geldiklerini ancak şikayette de bulunacaklarını söyledi.

Destek veren üyelere de teşekkür eden Eylem, bu müdahalenin, ülkede iradenin nerede olduğunu da gösterdiğini kaydetti.

Anayasal hakkını kullanan vatandaşlara orantısız güç kullanıldığını savunan Eylem, açılan davalarla, sendikal mücadelenin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini görüşünü dile getirdi.

Eylem, bu düzene karşı mücadeleye yılmadan devam edeceklerini kaydetti.

-Karaoğulları



KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları da, şu anda 13 civarı öğretmene ceza davası tebliğ edileceği için polise geldiklerini söyledi.

Öğretmenlere açılan davaları eleştiren Karaoğulları, öğretmenlere daha önce de davalar açıldığını ancak yılmadıklarını, şimdi de yılmayacaklarını, dim dik, hak ve menfaatlere yönelik saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.