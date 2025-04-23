Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurularak, halk iradesine dayalı yönetimin ve demokrasinin temellerinin atıldığı yegâne kurum olduğunu vurguladı.

- "Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde, bu anlamlı gün çocuklarımıza ithaf edilmiştir"

23 Nisan’ın sadece TBMM’nin kuruluş yıl dönümü olmadığını, aynı zamanda Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, dünya üzerindeki ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde, bu anlamlı gün çocuklarımıza ithaf edilmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının ulusal egemenlik ve özgürlüğün kıymetini çok iyi bilen bir toplum olduğunu ifade eden Öztürkler, geçmişte verilen onurlu mücadelelerin halkın hafızasında önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Yeni Meclis binasında gerçekleştirilen ilk temsili genel kurul oturumuna da değinen Öztürkler, “Egemenliğimizin ve varlığımızın sembolü olan mevcut Cumhuriyet Meclisi binamızda son törensel faaliyeti gerçekleştirip, yeni binamızda da ilk temsili genel kurul oturumunu gerçekleştirmiş olmak, hem tarihimize bir saygı duruşu hem de geleceğe olan inancımızın ifadesi niteliğinde olmuştur.” dedi.

- “Yeni Meclis Binası, demokrasimizin, egemenliğimizin ve halkımızın iradesinin simgesi olacak”

Yeni Meclis binasının, sadece mimari bir yapıdan ibaret olmadığını vurgulayan Öztürkler, bu yapının demokrasimizin, egemenliğimizin ve halkımızın iradesinin simgesi olacağını söyledi. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle inşa edilen binanın aynı zamanda Türkiye ile olan güçlü bağların, birlikteliğin ve dayanışmanın da somut bir göstergesi olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öztürkler, Atatürk’ün “Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, ülkenin bahtının aydınlığısınız...” sözlerini hatırlatarak, bu ifadelerin Ulu Önder’in çocuklara duyduğu derin ve anlamlı inancı en güzel şekilde yansıttığını belirtti.

Mesajının sonunda, Çocukların bu özel günde temsili olarak oturdukları koltuklara ileride bir gün milletvekili, bakan, başbakan ve Meclis Başkanı olarak gerçek anlamda oturacaklarına inancını dile getiren Öztürkler, “Temsil ettikleri değerlerin adalet, eşitlik, özgürlük ve barış ekseninde olmasını ve savaşların hüküm sürdüğü tüm coğrafyalarda, özellikle Gazze’de hayatını kaybeden çocuklarımızı da unutmadan, savaşların son bulmasını diliyoruz” diyen Meclis Başkanı Öztürkler, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Mesajının sonunda, çocukların bugün temsili olarak oturdukları koltuklara gelecekte milletvekili, bakan, başbakan ve Meclis Başkanı olarak oturacaklarına inandığını belirten Öztürkler, temsil ettikleri değerlerin adalet, eşitlik, özgürlük ve barış olmasını temenni etti.

Savaşların son bulmasını dileyen Öztürkler, özellikle Gazze’de hayatını kaybeden çocukları unutmadıklarını vurgulayarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.