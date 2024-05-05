Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul'un gündeminde, başkanlığın sunuşlarının ardından “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ” ile “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" bulunuyor.

Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek. Genel kurulda, sözlü ve sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorulara da yer alacak.