Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak.

Genel Kurul’un 20’nci birleşimi olacak toplantının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Genel Kurul’da, sunuşların ardından, Sayıştay Komitesi'nin, "Karpaz Meslek Lisesi Uygulamalı Turizm Oteli Döner Sermaye İşletmesinde Noksan Yapılan Tahsilat ve Yatırımlar ile Döner Sermaye Uygulama İlkelerine Uyulup Uyulmadığı Hakkında Sayıştay Denetim Raporu" ve aynı komitenin, "Tatlısu Belediyesi 2008-2009 Kesin Hesap ve 01.01.2008-31.08.2010 Tarihleri Arasında Belediye Plajı Döner Sermayesi Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu" ele alınacak.

Gündemde ayrıca, "Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi" de yer alıyor.