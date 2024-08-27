Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün “İlaçların yönetimi konulu verimlilik, etkinlik ve tutumluluk (VET) hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu oybirliğiyle kabul etti.

Sayıştay Komitesi, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı. Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Emrah Yeşilırmak, komite üyeleri UBP Milletvekili Ali Pilli ve CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak ise, Sayıştay Başkanlığı, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve İlaç ve Eczacılık Dairesi yetkilileri hazır bulundu.