Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “KKTC Ercan Havaalanın İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:5 Uyarınca Üstlenilen Elli Dokuz Milyon Euro Tutarındaki Mali Yükümlülük ve İmzalanan Sözleşmeler Kapsamında Ercan Havaalanının İşletme Hakkına Sahip Olan Şirketin Ödemesi Gerekli Olan Ciro Paylaşım Bedellerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı. Komitenin, söz konusu rapora ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edeceği belirtildi.

Toplantıya, Komite Başkan vekili Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, komite üyeleri UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı. CTP Milletvekili Salahi Şahiner de toplantıda yer aldı.

Toplantıya ayrıca Sayıştay Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.